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Лавров заявил о формировании справедливого многополярного миропорядка

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Мир переживает кардинальные, тектонические перемены. Об этом свидетельствует завершившаяся недавно дискуссия на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности», опубликованной 10 октября на сайте МИД РФ.

«На наших глазах выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира. Контуры будущего рождаются в борьбе», — написал он в статье.

Как отметил Лавров, мировое большинство выступает за более справедливое распределение глобальных благ и уважение цивилизационного многообразия, однако в это же время узкая группа западных государств во главе с США «стремится неоколониальными методами затормозить естественный ход вещей и удержать свое ускользающее доминирование».

«Перед нами стоит задача строительства нового мира»
Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай». Основные цитаты

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

При этом российский лидер заявил, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

8 сентября Лавров отметил, что в Европе достаточно агрессивно продвигают сомнительные ценности, поддерживаемые США, в чем и заключается отличие так называемых западных демократий от остальных стран мира. Как указал глава внешнеполитического ведомства, США подразумевают под этим только одно: их система власти и организации государства идеальная, и поэтому все остальные должны брать пример. И американцы за то, чтобы эта система власти распространялась по всему миру.

До этого, 24 июля, президент РФ заявил в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», что формирующийся многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным. Путин подчеркнул, что российская сторона всегда выражает поддержку конструктивным инициативам партнеров.

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