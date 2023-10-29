Пушков заявил о неспособности США решать мировые кризисы

Соединенные Штаты не способны решать международные кризисы, однако способны постоянно порождать и усугублять их. Об этом 29 октября заявил сенатор Алексей Пушков.

«Т.н. «лидерство» США не только не способно дать миру стабильность — оно для него крайне опасно. Оно противопоказано ему», — написал он в своем Telegram-канале.

В связи с этим Пушков назвал бессмысленной статью советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана в журнале Foreign Affairs на тему победы США в борьбе за будущий миропорядок. По мнению сенатора, это наглядно подтверждается событиями последних 25 лет.

Он отметил, что при так называемом глобальном лидерстве США произошли череда войн на Ближнем и Среднем Востоке, две войны в Европе, расширение блока НАТО, широкое применение санкций, а также текущий палестино-израильский конфликт.

По этим причинам едва ли возможно ожидать от «нового американского лидерства» формирования более свободного и безопасного мира, считает Пушков.

Сенатор напомнил, что после обострения 7 октября конфликта Израиля и Палестины статью Салливана для Foreign Affairs пришлось срочно переписать, поскольку в первоначальном тексте советник президента США описывал мнимые успехи администрации Джо Байдена на Ближнем Востоке.

За несколько дней до этого Пушков назвал новое обоснование поддержки Украины, которое Байден предложил членам американского конгресса, фактическим признанием бессмысленности его предыдущих доводов.

Ранее, 10 октября, Bloomberg указало на окончание после атаки на Израиль сложившейся следом за окончанием холодной войны эпохи Pax Americana и гегемонии США.