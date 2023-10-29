Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве
Происшествия
В Коми пожар с неэксплуатируемого резервуара перекинулся на соседний с нефтью
Мир
Премьер Чехии отверг идею главы минобороны выйти из ООН
Мир
Байден проведет 29 октября новые телефонные переговоры с Нетаньяху
Мир
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45
Мир
Захарова заявила об усилиях РФ для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Мир
В сектор Газа въехали 10 грузовиков с гумпомощью из Египта через КПП «Рафах»
Туризм
«Аэрофлот» и «Победа» запустили рейсы из Москвы в Абу-Даби
Мир
В Западной Сахаре прогремело четыре взрыва
Мир
Минимум два человека погибли и 18 были ранены при стрельбе во Флориде
Происшествия
Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
Армия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено

Пушков заявил о неспособности США решать мировые кризисы

Пушков: США постоянно порождают и усугубляют мировые кризисы
0
Фото: РИА Новости/Алексей Пушков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты не способны решать международные кризисы, однако способны постоянно порождать и усугублять их. Об этом 29 октября заявил сенатор Алексей Пушков.

«Т.н. «лидерство» США не только не способно дать миру стабильность — оно для него крайне опасно. Оно противопоказано ему», — написал он в своем Telegram-канале.

В связи с этим Пушков назвал бессмысленной статью советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана в журнале Foreign Affairs на тему победы США в борьбе за будущий миропорядок. По мнению сенатора, это наглядно подтверждается событиями последних 25 лет.

«США в этом кризисе более не имеют кредита доверия»
Востоковед Григорий Лукьянов — о целях Ирана и будущем правительства Нетаньяху в контексте нового обострения ближневосточного кризиса

Он отметил, что при так называемом глобальном лидерстве США произошли череда войн на Ближнем и Среднем Востоке, две войны в Европе, расширение блока НАТО, широкое применение санкций, а также текущий палестино-израильский конфликт.

По этим причинам едва ли возможно ожидать от «нового американского лидерства» формирования более свободного и безопасного мира, считает Пушков.

Сенатор напомнил, что после обострения 7 октября конфликта Израиля и Палестины статью Салливана для Foreign Affairs пришлось срочно переписать, поскольку в первоначальном тексте советник президента США описывал мнимые успехи администрации Джо Байдена на Ближнем Востоке.

«Настоящий паралич власти в США только начинается»
Политолог Дмитрий Суслов — о том, как изменится внешняя политика США после избрания нового спикера палаты представителей конгресса

За несколько дней до этого Пушков назвал новое обоснование поддержки Украины, которое Байден предложил членам американского конгресса, фактическим признанием бессмысленности его предыдущих доводов.

Ранее, 10 октября, Bloomberg указало на окончание после атаки на Израиль сложившейся следом за окончанием холодной войны эпохи Pax Americana и гегемонии США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023