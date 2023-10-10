Bloomberg указало на конец эпохи Pax Americana из-за ситуации в Израиле

Атака на Израиль продемонстрировала окончание эпохи Pax Americana и гегемонии США. Об этом 9 октября заявил обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

«Pax Americana периода после холодной войны завершился. После 1991 года в мире наблюдался исторически низкий уровень геополитической и идеологической конкуренции, главным образом потому, что Вашингтон и его союзники обладали такими решающими преимуществами. Мы, как обычно, вернулись к мировой политике», — указал он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке свидетельствует об углубляющемся кризисе глобальной безопасности, добавил обозреватель. Брэндс уточнил, что сложно найти регионы, которые не затронул бы данный конфликт.

Ранее в этот день председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Чарльз Браун заявил, что Вашингтон против расширения конфликта. В связи с этим США, указал он, предостерегает Иран от вмешательства в ситуацию.

Также 9 октября телеканал CNN со ссылкой на анонимного представителя Пентагона сообщил о работе Соединенных Штатов с Израилем над укреплением израильской системы противоракетной обороны (ПРО).

Кроме того, в этот день сообщалось, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль, а власти будут руководствоваться интересами национальной безопасности.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли более 900 жителей Израиля. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.