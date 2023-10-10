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Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900

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Фото: REUTERS
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Более 900 жителей Израиля погибли в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом 10 октября сообщила армия обороны Израиля.

По информации ведомства, которую пресс-служба опубликовала в соцсети X (бывш. Twitter), минимум 4,5 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Также сообщается, что израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 целей, связанных с ХАМАС.

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Ранее в этот же день, 9 октября, израильская государственная телерадиокомпания Kan написала, что число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Позднее минздрав Израиля уточнил, что в настоящий момент число доставленных в больницы пострадавших достигло 2741 человека, 363 из них находятся в тяжелом состоянии.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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