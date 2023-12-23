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В США посетовали на свои МБР на фоне мощи российских ракет «Авангард»

MWM: МБР США могут вывести из строя без замены на фоне модернизации МБР РФ и КНР
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В США выразили обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Об этом написал Military Watch Magazine.

Как указывает журнал, российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире. От них отстает более скромный по размерам китайский арсенал.

«В то время как Соединенные Штаты, напротив, полагаются исключительно на самый старый класс межконтинентальных баллистических ракет в мире, полувековой Minuteman III. Серьезные трудности с разработкой преемника увеличивают вероятность того, что США будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных межконтинентальных баллистических ракет и вывести Minuteman III из эксплуатации без замены», — написало издание на фоне постановки ракет «Авангард» на боевое дежурство под Оренбургом.

Также в ближайшее время схожую по характеристикам и потенциально даже превосходящую российский аналог ракету может поставить на вооружение НОАК (Народно-освободительная армия Китая).

По мнению авторов материала, причиной превосходства РФ в этой сфере называют концентрацию США на развитии подводного ядерного арсенала и стратегических ядерных бомбардировщиков.

«Ядерная триада сдерживания»: что известно о ракетах «Ярс» и «Синева»
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Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард», Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла. Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

16 декабря в Оренбургской области завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч, способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.

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