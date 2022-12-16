Командующий РВСН сообщил о начале дежурства полка с «Ярсами» в Тверской области

В Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс». Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Сегодня ракетный полк в Тверской области заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе «Ярс», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Каракаев добавил, что второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство в субботу, 17 декабря.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.

Военный эксперт Дмитрий Корнев в ноябре рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Он отметил, что ракетный комплекс имеет несколько преимуществ.

Первое — в том, что он есть на вооружении в больших количествах. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в Ракетных войсках стратегического назначения. Во-вторых, основная масса «Ярсов» мобильна.Третье преимущество, по словам Корнева, в том, что «Ярс» несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.