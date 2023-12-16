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МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Оренбургской области накануне Дня ракетных войск завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард». Министерство обороны РФ 16 декабря представило видео, как это происходит.

Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, подготовлена.

Как уточнили в министерстве, ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, а также расширит возможности группировки ракетных войск.

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За день до того «Известия» показали, как в Бологовском соединении РВСН в Тверской области прошла церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

В октябре в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».

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