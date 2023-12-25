BI предположил создание военного союза РФ и КНР для победы над США

К концу 2023 года становится ясно, что Россия и Китай проявляют всë большую решительность в общем стремлении сместить Соединенные Штаты с поста единственной военной сверхдержавы, которая разместила свои войска по всему миру. Об этом 25 декабря написал американский аналитический портал Business Insider, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Авторы отмечают, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин приближаются к созданию военного альянса, который за последние десятилетия будет представлять собой самую большую угрозу для США.

«Очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и это партнерство становится всë более крепким и сильным, даже если оно не является формальным альянсом в западном понимании», — заявил изданию эксперт по китайской глобальной стратегии и конкуренции между США и Китаем, генеральный директор Atlas Group Джонатан Уорд.

В статье констатируется, что КНР поддерживает Россию экономически и дипломатически по конфликту на Украине, в то время как Вашингтон отправляет Киеву многомиллиардную помощь. На Ближнем Востоке обе страны, Россия и Китай, выступают на стороне Ирана и осуждают Израиль за атаки сектора Газа, тогда как США оказывают Израилю военную помощь и дипломатическую поддержку, сравнивают журналисты.

По словам Уорда, всеобъемлющее стратегическое партнерство России и КНР всегда было связано с военной сферой. Эксперт считает, что США должны быть готовы к возможному заключению военного пакта между Россией и Китаем. Также отмечено, что комиссия конгресса США по стратегической политике еще в октябре пришла к выводу, что Соединенные Штаты из-за усиления Китая и РФ сейчас сталкиваются с «совершенно новыми угрозами, которых не было даже в самые мрачные дни периода холодной войны».

Ранее, 23 декабря, журнал Military Watch Magazine отметил, что в США выражают обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире, признали авторы.

До этого, 19 декабря, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения способны преодолеть любые препятствия в эпоху колоссальных перемен во всем мире. По словам дипломата, несмотря на большое количество мировых вызовов, сотрудничество между Пекином и Москвой будет становиться только прочнее.

17 ноября Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

В том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что попытки США оказать давление на Россию и Китай бесполезны. Он указал, что Россия и КНР едины во мнении о недопустимости диктата в мировых делах.

10 ноября кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что власти Вашингтона должны попытаться избежать столкновения с Москвой и Пекином, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов. Кроме того, политик отметил, что у РФ и Китая есть серьезные военно-космические силы, в то время как США не имеют значимых военных возможностей в космосе.