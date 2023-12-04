«США хотят спровоцировать КНР и объединить азиатских союзников»

В Южно-Китайском море происходит крупнейшая эскалация за последние несколько месяцев. 4 декабря американский корабль Gabrielle Giffords появился вблизи спорных островов Спратли, которые Китай считает своими, несмотря на решение Гаагского арбитража. Пекин уже заявил о нарушении суверенитета и безопасности страны Соединенными Штатами. Кроме того, Китай назвал США самой большой угрозой миру и стабильности в ЮКМ, оставив за собой право на ответные меры. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Штаты подобными действиями демонстрируют, что не признают китайских притязаний на исключительную экономическую зону в районе островов. Кроме того, Вашингтон пытается таким образом оказывать давление на Пекин, опасаясь укрепления позиций КНР на международной арене.

Мнения экспертов

Директор комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин:

«Американцы демонстрируют, что не признают китайских притязаний на исключительную экономическую зону в районе островов, поскольку КНР придерживается собственных правил установления этой зоны. С точки зрения США объекты в архипелаге, контролируемые китайцами, — не полноценные острова, а затапливаемые образования, которые республика искусственно нарастила и генерирует вокруг них 12-мильную зону территориальных вод. С этой целью американский корабль обычно заходит в зону вокруг одного из этих островов и проводит простейшую манипуляцию — например, подает сигнал «человек за бортом» и проводит аварийно-спасательные учения, показывая тем самым, что заход небезопасен.

В околовоенных китайских кругах в последние годы обсуждается конкретный маневр в качестве ответа. Речь идет об инциденте у побережья Крыма в 1988 году, когда два советских корабля, «Беззаветный» и СКР-6, пошли на таран и совершили «навал» на американские суда — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» вошли в спорные территориальные воды. В нынешних реалиях такой шаг возможен только при условии серьезного кризиса, и это уже будет политическое решение. Пока же ни одна из сторон не уступает, но в то же время «разбивать все горшки» никто не хотел бы».

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин:

«Очевидно, что США в очередной раз испытывают КНР на прочность, так же как и нас. В отношении Китая взят курс на системное долгосрочное сдерживание. Более того, во всех документах стратегического планирования Китай значится в качестве не просто угрозы, а экзистенциального вызова к середине XXI века. Недавно вышел прогноз влиятельной НКО RAND, согласно которому к 2030 году КНР практически по всем индикаторам государственной мощи сравняется с США. Следовательно, до этого срока у американцев еще какой-то порох в пороховницах будет сохраняться. И есть возможность как-то ослабить Китай. Для этого они хотят эту траекторию развития республики застопорить. А как это сделать? Втянуть в широкомасштабный конфликт. Если получится через Тайвань — шикарно. Но там у Китая практически со всеми соседями проблемы. Так вот, США хотят спровоцировать КНР и объединить всех азиатских союзников в регионе на основе антикитайской риторики.

В случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах США в 2024 году курс на усиление давления на Китай будет форсирован. Уровень китаефобии у Трампа просто запредельный и ни в какое сравнение не идет с со взглядами администрации Байдена».

Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Академии общественных наук КНР Чжу Цзяньли:

«При нарушении суверенитета и территориальной целостности Китая нашими соответствующими действиями, конечно, будет не «возмездие», а самооборона и контратака. В нашем инструментарии самообороны и контрнаступления есть экономические, торговые, судебные и военно-дипломатические методы, включая учащение или масштабирование военных учений. Однако эти методы будут использоваться осторожно и уместно».