Остров опасения: тайваньская оппозиция раскололась за месяц до выборов

До президентских и парламентских выборов на Тайване осталось чуть больше месяца, и политическое пространство острова всё больше теряет стабильность. Обозначенные ранее устремления двух крупнейших оппозиционных партий, выступающих за более мягкий курс в отношениях с КНР, судя по всему, разбились о политические амбиции. На фоне этого не спадает военная активность в регионе. «Известия» раскрывают подробности происходящего.

Развал оппозиции

13 января состоятся выборы президента Китайской республики (самоназвание Тайваня, компромиссным вариантом считается Китайский Тайбэй) и депутатов законодательных органов. 15 ноября между основными оппозиционными партиями, консервативным Гоминьданом и отколовшейся от него в начале 2000-х Тайваньской Народной партией (ТНП) было заключено так называемое соглашение «6 пунктов» о создании «Сине-белой коалиции» и едином кандидате в президентской кампании. Такой союз мог бы составить серьезную конкуренцию правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) , которая на предстоящих выборах будет представлена вице-президентом Уильямом Лай Чин-те, самым популярным действующим политиком, если верить опросам.

Однако объединение просуществовало недолго. Как пишет Time, уже 24 ноября альянс раскололся. Продолжавшаяся 11 часов встреча закончилась тем, что представители Гоминьдана покинули место проведения переговоров. В итоге две главных оппозиционные партии выдвинули отдельных кандидатов . Произошло это, даже несмотря на то, что в августе заявивший о своих президентских устремлениях один из богатейших людей Тайваня, основатель компании Foxconn Терри Гоу, впоследствии отказался от борьбы как раз под предлогом необходимости консолидировать оппозиционные ресурсы.

Хань Го-ю (в центре), кандидат в президенты от главной оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан, на предвыборном митинге в Нью-Тайбэе Фото: Global Look Press/Chan Long Hei

Коалиция не состоялась из-за политических амбиций каждой из партий, отмечает доцент кафедры Истории политических учений факультета политологии ГАУГН Олег Кочеров.

— ТНП, вероятно, такой альянс мог бы устроить только в том случае, если бы единым кандидатом стал ее представитель Кэ Вэньчжэ. Объединение под знаменами Гоминьдана во многом поставило бы под угрозу идентичность ТНП: партия заявляет, что одна из ее основных целей — преодолеть раскол в обществе, поляризованном из-за вопроса о политическом будущем Тайваня, и даже временное признание лидерства Гоминьдана серьезно пошатнуло бы позиции ТНП как независимого политического актора в глазах избирателей. Гоминьдан же едва ли смог бы уступить лидерство недавно возникшей партии — всё же это нарушение конфуцианской субординации между старшими и младшими.

Планы о сближении

Большинство экспертов видят в этом разладе признаки краха надежд на стабилизацию отношений Тайбэя и Пекина. Между тем в КНР очень пристально следят за развитием событий, и оно едва ли может устраивать Поднебесную. Представители правящей Демократической прогрессивной партии неоднократно и в весьма жестких выражениях выступали в адрес Пекина. Ранее члены этой фракции Лай Циндэ и Сяо Би-Хим заявили, что у КНР «нет графика нападения» на остров.

Кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ изображен на предвыборном баннере в Тайбэе Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski

В ответ с комментарием выступил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Чиновник подчеркнул, что, несмотря на намерения по мирному воссоединению, Китай не оставит места для сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня» . «Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», — цитирует Биньхуа телеканал CGTN. Он добавил, что Пекин не будет проявлять ни терпения, ни снисходительности к сепаратистам, если те осмелятся на провокации. Кроме того, он предупредил, что такого рода высказываниями политики ДПП намеренно искажают факты и пытаются уменьшить в глазах избирателей риски, связанные с идеей о независимости. Реплики представителей ДПП о стремлении к мирному диалогу Чэнь Биньхуа назвал еще одной политической уловкой и упрекнул членов партии в неискренности.

Электорат ДПП во многом определяет характер ее отношений с Пекином, отмечает старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН Андрей Волынский.

— Основа электоральной базы ДПП — потомки местного аборигенного населения, проживавшего на территории острова до 1949 года. Это как этнические китайцы, мигрировавшие на остров в прежние века, так и малочисленные коренные народы. Наличие лояльной электоральный базы, поддерживающей идеи развития местной тайваньской идентичности, предполагает жесткую риторику членов ДПП в отношении КНР, не признающей независимость острова, — указал эксперт.

Фото: Global Look Press/Chan Long Hei

По словам собеседника, исходя из позиций ДПП очевидно, что любое сближение с КНР в ситуации непризнания Китаем независимости острова положит конец не только политической независимости острова, но и становлению национальной идентичности Тайваня. Вследствие чего ДПП в отношениях с КНР занимает жесткую позицию, демонстрируя, как это было видно в последние годы, готовность обострить ситуацию, подчеркивает Волынский.

Мировые державы уже здесь

Что же касается вовлеченности во внутриполитическую борьбу других игроков, то эксперты сходятся во мнении, что недавняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско ощутимых результатов в этом контексте не принесла. Впрочем, после очередной серии резких заявлений из Вашингтона о необходимости «холодного мира» заговорили и в США. Главное издание американского глобализма Foreign Affairs прямо призвало Белый дом «поощрять» приверженность Пекина к мирному воссоединению и не провоцировать его на иные методы решения тайваньского вопроса. На практике это должно быть, в первую очередь, выражено в налаживании коммуникаций между военными, наподобие тех связей, что существуют между США и Россией.

Фото: Global Look Press/Lin Jian