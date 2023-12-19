Посол КНР в РФ указал на прочность российско-китайских отношений

Российско-китайские отношения способны преодолеть любые препятствия в эпоху колоссальных перемен во всем мире. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«За 75 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и Россия прошли непростой путь, обе стороны глубоко осознали, что построение добрососедских, партнерских отношений отвечает интересам народов двух стран», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам дипломата, несмотря на большое количество мировых вызовов, сотрудничество между Пекином и Москвой будет становиться только прочнее.

Как подчеркнул Чжан Ханьхуэй, главы КНР и РФ нацелены на дальнейшее поддержание диалога «в различных форматах», а весь 2024 год будет «очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений».

Помимо этого, он добавил, что укрепление контактов между министерствами иностранных дел, а также руководителями других профильных ведомств двух государств способствует «углублению практического взаимодействия».

Ранее, 18 декабря, в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

20 ноября президент России Владимир Путин заявил, что отношения стратегического партнерства России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. По словам Путина, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем на двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур. Такое взаимодействие способствует построению более справедливого и демократического миропорядка, указал он.

17 ноября Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

До этого, 8 ноября, Путин заявил о выходе контактов России и Китая в военной и военно-технической сферах на новый уровень. Он подчеркнул, что страны не строят военные союзы по примеру времен холодных войн и спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими странами.