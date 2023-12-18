Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество

Россия и Китай намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций. Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине, которое было принято 18 декабря.

«Стороны будут углублять сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая G20, БРИКС и АТЭС, с целью ограничения рисков, связанных с геополитической и геоэкономической фрагментацией, последовательно продвигать экономическую глобализацию и поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», — цитирует данное заявление «РИА Новости».

Отмечается, что развитие мировой экономики пока что остается неопределенным в связи с продолжительной и высокой инфляцией, последствиями пандемии коронавируса, геополитической напряженностью и политически мотивированными ограничениями.

В связи с этим стороны договорились придерживаться в рамках сотрудничества принципов взаимной выгоды, а также подтвердили приверженность усилению экономических связей с помощью координации макроэкономической политики.

Кроме того, РФ и КНР выразили поддержку расширения БРИКС, которое названо отправной точкой для наращивания усилий по финансово-экономическому сотрудничеству стран объединения.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил после заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, что Россия и Китай планируют к 2030 году увеличить объем товарооборота до $300 млрд. По его словам, за 11 месяцев 2023 года торговый оборот обеих стран уже превысил $201 млрд.

До этого, 15 декабря, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что за 10 лет товарооборот между дальневосточными регионами России и северо-восточными провинциями Китая увеличился вдвое. По его данным, в 2022 году данный показатель составил $22 млрд. Ожидается, что в 2023-м он достигнет $27 млрд.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. В свою очередь, премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи с Новаком также отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.