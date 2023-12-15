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Новак рассказал о сотрудничестве РФ и КНР в производстве водорода

Новак: РФ и КНР договорились сотрудничать в производстве водорода
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. Об этом 15 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Договорились сегодня, что будем сотрудничать в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода», — сказал он после заседания в межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между РФ и КНР.

Новак также подчеркнул, что два государства реализуют совместные проекты в области атомной энергетики, в том числе строят четыре блока в Китае, а возобновляемые источники энергии — это отдельно направление в двустороннем сотрудничестве. По словам вице-премьера, энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина развивается поступательно и находится на самом высоком уровне за всю свою историю.

«В общем торговом обороте, который уже перешагнул планку $200 млрд только за 11 месяцев этого года, сотрудничество в области энергетики составляет примерно одну треть», — добавил он.

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Ранее в этот день премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи с Новаком также отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки. Он указал, что продолжают расти масштабы двусторонней торговли энергоносителями, и роль такого вида сотрудничества в качестве стабилизирующего фактора торговых отношений КНР и России становится еще более очевидной.

Встреча Дин Сюэсяна и Новака состоялась в Пекине в рамках XX заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

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