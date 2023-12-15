В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Энергетическое сотрудничество России и Китая в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки. Об этом 15 декабря заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи в Пекине с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.
«С начала этого года, в условиях сложной и напряженной международной обстановки, а также значительной корректировки глобальной энергетической структуры, китайско-российское энергетическое сотрудничество активно и уверенно развивалось и достигло ряда новых результатов», — сказал Сюэсян.
Он подчеркнул, что продолжают расти масштабы двусторонней торговли энергоносителями, и роль такого вида сотрудничества в качестве стабилизирующего фактора торговых отношений КНР и России становится еще более очевидной.
«Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны на современном этапе, энергетическое сотрудничество стремительно продвигается на всех направлениях, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса», — приведены слова вице-премьера Новака в Telegram-канале правительства РФ.
Встреча Сюэсяна и Новака в Пекине состоялась в рамках XX заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
Ранее, 23 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия начнет поставки газа Китаю по дальневосточному маршруту не позднее 2027 года. До этого, 19 октября, Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской компании CNPC Дай Хоуляном заявил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46%. Тогда же он отметил, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.
Как рассказал «Известиям» в том же месяце заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев, китайский рынок является перспективным для России, и в ближайшие 10–15 лет азиатское направление будет развиваться в первую очередь. Основным драйвером азиатского роста спроса на газ будет именно Китай с его динамично развивающейся экономикой, отметил эксперт.