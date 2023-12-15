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В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ

Вице-премьер Госсовета Сюэсян: РФ и КНР сотрудничают вопреки обстановке в мире
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Фото: Global Look Press/Cao Jianxiong
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Энергетическое сотрудничество России и Китая в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки. Об этом 15 декабря заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи в Пекине с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

«С начала этого года, в условиях сложной и напряженной международной обстановки, а также значительной корректировки глобальной энергетической структуры, китайско-российское энергетическое сотрудничество активно и уверенно развивалось и достигло ряда новых результатов», — сказал Сюэсян.

Он подчеркнул, что продолжают расти масштабы двусторонней торговли энергоносителями, и роль такого вида сотрудничества в качестве стабилизирующего фактора торговых отношений КНР и России становится еще более очевидной.

«Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны на современном этапе, энергетическое сотрудничество стремительно продвигается на всех направлениях, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса», — приведены слова вице-премьера Новака в Telegram-канале правительства РФ.

Встреча Сюэсяна и Новака в Пекине состоялась в рамках XX заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

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Ранее, 23 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия начнет поставки газа Китаю по дальневосточному маршруту не позднее 2027 года. До этого, 19 октября, Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской компании CNPC Дай Хоуляном заявил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46%. Тогда же он отметил, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

Как рассказал «Известиям» в том же месяце заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев, китайский рынок является перспективным для России, и в ближайшие 10–15 лет азиатское направление будет развиваться в первую очередь. Основным драйвером азиатского роста спроса на газ будет именно Китай с его динамично развивающейся экономикой, отметил эксперт.

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