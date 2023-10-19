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Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 46%. Об этом 19 октября сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской компании CNPC Дай Хоуляном.

«В текущем году рост поставок газа по «Силе Сибири» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%» — такие слова Миллера приводятся в сообщении компании.

При этом он подчеркнул, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом. Так, была затронута тема «дальневосточного маршрута» поставок газа. Миллер и Хоулян также обсудили ход работ по проекту газопровода «Союз Восток» на территории Монголии, который должен стать продолжением «Силы Сибири – 2».

В конце встречи между «Газпромом» и CNPC было подписано соглашение к договору о дополнительном объеме поставок газа в Китай до конца 2023 года.

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«Сила Сибири – 2» — газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его планируемая протяженность составит около 6,7 тыс. км.

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, уже заявлял о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.

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