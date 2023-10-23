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Эксперт оценил перспективы поставок российского газа в Китай

РФ начнет поставки газа в КНР по новому маршруту к 2027 году: Гулиев оценил перспективы
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Россия начнет поставки газа Китаю по дальневосточному маршруту не позднее 2027 года, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев рассказал «Известиям» 23 октября о перспективах экспорта российского газа в КНР.

«Китайский рынок является перспективным для Российской Федерации, в частности для «Газпрома». Если посмотрим вообще на точки развития и роста спроса на газ в мире, то мы увидим, что в первую очередь азиатское направление в ближайшие 10–15 лет будет развиваться. И можно сказать, что основным драйвером азиатского роста спроса на газ будет именно Китай с его динамично развивающейся экономикой», — отметил Гулиев.

При этом он обратил внимание на то, что, согласно статистике, в настоящее время «Газпром» уступает пальму первенства среди поставщиков газа в Китай.

«Но после выхода на полную мощность «Силы Сибири» (мы знаем, что там 38 млрд куб. м), после того как дальневосточный маршрут будет реализован (это еще 10 млрд куб. м), плюс если будет решение по «Силе Сибири – 2» окончательное, то «Газпром» вполне может занять первое место по поставкам в Китай», — уточнил он.

Пока по трубопроводным поставкам газа в Китай занимает первое место Туркменистан. И для российской стороны экспорт в КНР — важное направление, добавил эксперт.

«Не только мы заинтересованы в китайском рынке, но и китайские партнеры видят «Газпром» как надежного поставщика. Это поставщик, с которым можно всегда договориться в рамках любой турбулентности мировой энергетики, мировой экономики, всегда это долгосрочные поставки, всегда это мегапроекты, которые запускаются на уровне лидеров двух стран. Поэтому долгосрочное сотрудничество с Китаем будет развиваться», — сказал Гулиев.

Помимо импорта по трубопроводному маршруту, Китай закупает сжиженный природный газ (СПГ). Учитывая географию страны, ее большую территорию, определенные трубопроводные поставки пойдут с северных частей, а с портов будут импортировать нужные объемы СПГ, объяснил эксперт.

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Ранее, 19 октября, Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской компании CNPC Дай Хоуляном заявил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46%. Тогда же он отметил, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

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