Путин заявил о готовности РФ ко всестороннему сотрудничеству с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова ко всестороннему сотрудничеству с Пекином. Соответствующее заявление глава государства сделал 7 декабря на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

«Что касается Китая, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

28 ноября посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью «Известиям», что в настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Китая и России развивается как количественно, так и качественно. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер в этом году дважды встречались и достигли определенного консенсуса в вопросах экономики и торговли.

7 ноября в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге президент России отметил, что отношения России и Китая носят уникальный характер, а успех диалога Москвы и Пекина заключается в доверии. Председатель КНР всегда уделяет много внимания вопросам культуры, образования и спорта в двусторонних отношениях, и это является чрезвычайно важной частью взаимодействия двух стран, отметил Путин.