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Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая

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Фото: РИА Новости/Анна Раткогло
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Сейчас торгово-экономическое сотрудничество Китая и России развивается как количественно, так и качественно: за первые 10 месяцев 2023 года объем торговли между РФ и КНР достиг $196,5 млрд. Этому во многом способствовали бизнес-сообщества обеих стран, отметил в интервью «Известиям» посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

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«[Председатель КНР] Си Цзиньпин и [президент РФ] Владимир Путин в этом году уже дважды встречались и достигли ряда важных консенсусов, в том числе в области экономики и торговли. Уверен, что бизнес-сообщества двух стран будут продолжать работать над реализацией этих договоренностей», — подчеркнул дипломат.

По его словам, многое для этого уже сделано. Так, в мае 2023 года страны успешно провели китайско-российский бизнес-форум в Шанхае. Помимо крупных компаний, в нем участвовали и представители правительственных ведомств. А в июле прошло Российско-китайское ЭКСПО, площадь стендов на выставке стала самой большой за всю историю ее проведения.

Бизнес-сотрудничество двух стран может распространиться и на другие регионы, включая Африканский континент, отметил Ханьхуэй.

«Мы готовы развивать диалог со всеми сторонами, включая Россию, по вопросам укрепления сотрудничества с Африкой. Кроме того, мы приветствуем увеличение инвестиций со стороны мирового сообщества в африканский регион», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Чжан Ханьхуэя «Известиям»:

«Сотрудничество РФ и КНР не подвержено влиянию третьих сторон»

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