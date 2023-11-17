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Путин назвал уникальными российско-китайские отношения

Путин: отношения РФ и КНР никогда не достигали такой высоты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Отношения России и Китая носят уникальный характер. Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Он указал, что в основе успеха двустороннего диалога государств лежит доверие.

«В истории наших государств [отношения] никогда не достигали такой высоты и такого качества. Имею в виду уровень доверия, который сложился между нашими государствами», — отметил Путин.

Кроме того, Путин указал, что председатель КНР Си Цзиньпин всегда уделяет много внимания вопросам культуры, образования и спорта в двусторонних отношениях, и это является чрезвычайно важной частью взаимодействия двух стран.

«Мы видим интерес китайской публики к российской культуре. Многие, прежде всего, ветераны, до сих пор поют русские советские песни, причем на русском языке. Мы это очень высоко ценим и считаем, что это наша общая база. Но и интерес российских граждан к китайской культуре, к древней могучей китайской культуре очень высок», — сказал он.

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Ранее, 8 ноября, Путин заявил о выходе контактов России и Китая в военной и военно-технической сферах на новый уровень. Он подчеркнул, что страны не строят военные союзы по примеру времен холодных войн и спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими странами.

До этого, 30 октября, заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся сообщил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена продолжать углублять стратегическое доверие и сотрудничество с российскими военными. Он назвал Россию первой страной в списке, с кем КНР стремится развивать отношения.

До этого, 16 октября, Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд.

Кроме того, в сентябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

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