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Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд к концу года

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылёв
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У России есть все основания полагать, что к концу года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

«Я в этом не сомневаюсь, так осторожненько скажем, почти наверняка. У нас за предыдущий период рост товарооборота составил 32%. Это очень хороший рост. И в конце года есть все основания полагать, что мы достигнем планки $200 млрд», — сказал он.

Как отметил Путин, экономические отношения Москвы и Пекина от года к году диверсифицируются. Китай и Россия увеличивают количество отраслей, которыми занимаются совместно. По словам российского президента, страны расширяют сотрудничество в энергетической сфере, автопроме, судостроении и авиастроении.

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Ранее, 1 октября, Путин поздравил председателя Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. По его словам, отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах.

20 сентября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

12 сентября Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином высоко оценил уровень двухсторонних отношений. Глава государства добавил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Тогда же глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что за первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов. За этот период показатель достиг $115 млрд, добавил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. 2023 год превзойдет 2022-й, и страны «сделают огромный товарооборот», уверен он.

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