Путин заявил о выходе контактов между РФ и КНР на новый уровень
Контакты России и Китая в военной и военно-технической сферах приобретают новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся в среду, 8 ноября.
Российский лидер отметил, что страны не строят военные союзы по примеру времен холодных войн. По словам Путина, при этом государства совершенно спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими странами, но в то же время укрепляют свою безопасность в зависимости от угроз.
«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру холодной войны. Наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», — сказал глава государства.
Кроме того, президент РФ попросил передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. Путин подчеркнул, что у лидеров стран сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения».
Накануне, 7 ноября, Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур. Отмечалось, что 15 российских сотрудников прибудут в Пекин для повышения квалификации в рамках сотрудничества надзорных ведомств России и Китая в научно-образовательной сфере.
Ранее, 30 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми. Он указал, что они служат примером для других стран, которые всё больше желают быть вовлеченными в сотрудничество России и КНР.