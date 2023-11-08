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Путин заявил о выходе контактов между РФ и КНР на новый уровень

Путин: контакты в военной сфере между РФ и Китаем приобретают новый уровень
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Контакты России и Китая в военной и военно-технической сферах приобретают новый уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся в среду, 8 ноября.

Российский лидер отметил, что страны не строят военные союзы по примеру времен холодных войн. По словам Путина, при этом государства совершенно спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими странами, но в то же время укрепляют свою безопасность в зависимости от угроз.

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру холодной войны. Наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», — сказал глава государства.

Кроме того, президент РФ попросил передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. Путин подчеркнул, что у лидеров стран сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения».

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Накануне, 7 ноября, Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур. Отмечалось, что 15 российских сотрудников прибудут в Пекин для повышения квалификации в рамках сотрудничества надзорных ведомств России и Китая в научно-образовательной сфере.

Ранее, 30 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми. Он указал, что они служат примером для других стран, которые всё больше желают быть вовлеченными в сотрудничество России и КНР.

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