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Трутнев заявил о росте товарооборота между Дальним Востоком и КНР вдвое за 10 лет

Трутнев: товарооборот между Дальним Востоком РФ и КНР за 10 лет вырос вдвое
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Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
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За 10 лет товарооборот между дальневосточными регионами России и северо-восточными провинциями Китая увеличился вдвое, заявил 15 декабря вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В тот день в Пекине состоялась встреча сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и северо-востока КНР, уточняется на сайте полпреда президента в ДФО.

«Товарооборот между дальневосточными регионами и северо-восточными провинциями Китая устойчиво растет. За 10 лет он увеличился вдвое и в 2022 году составил $22 млрд. Ожидаем, что в 2023-м он достигнет $27 млрд», — заявил Трутнев в ходе мероприятия.

Он добавил, что на Дальнем Востоке в преференциальных режимах с участием китайского капитала с общим объемом инвестиций почти $9 млрд реализуется 49 инвестиционных проектов.

Кроме того, одной из возможностей для расширения сотрудничества России и Китая может стать создание международной территории опережающего развития (ТОР). Москва готова обсуждать с Пекином условия сотрудничества, которые соответствуют взаимным интересам.

«Углубление китайско-российской практической кооперации носит больше чем двусторонний характер и приобретает в самом деле глобальное значение. В этом году китайско-российское экономическое сотрудничество, несмотря на внешние негативные вызовы, развивается на устойчивой ускоренной траектории», — отметил в ходе встречи руководитель китайской части комиссии Чжан Гоцин.

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7 декабря стало известно, что товарооборот России и Китая за первые 11 месяцев 2023 года увеличился на 26,7% в годовом исчислении, достигнув исторического рекорда в $218,17 млрд. Так, уровень экспорта из Китая в РФ за январь–ноябрь увеличился на 50,2%, составив примерно $100,33 млрд, за тот же период импорт товаров и услуг из России вырос на 11,8%, до $117,84 млрд.

Ранее, 17 ноября, президент РФ Владимир Путин в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге отметил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. В основе успеха двустороннего диалога государств лежит доверие, подчеркнул глава государства.

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