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Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 26,7% и достиг рекорда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Товарооборот России и Китая за первые 11 месяцев 2023 года увеличился на 26,7% в годовом исчислении, достигнув исторического рекорда в $218,17 млрд. Это следует из отчета, опубликованного 7 декабря Главным таможенным управлением КНР.

По данным статистики, уровень экспорта из Китая в РФ за январь–ноябрь увеличился на 50,2%, составив примерно $100,33 млрд. За тот же период импорт товаров и услуг из России вырос на 11,8%, до $117,84 млрд. Только за ноябрь объем двусторонней торговли между странами составил $21,5 млрд, что на 8,6% больше показателя за октябрь.

РФ импортирует преимущественно нефть, природный газ и уголь. В числе других ключевых статей импортной номенклатуры — топливо, медь, древесина и морепродукты. Наращиваются объемы поставок сельскохозяйственной продукции. КНР, в свою очередь, направляет в Россию в основном промышленное и специализированное оборудование, транспортные средства, игрушки и обувь.

Тем временем положительное сальдо России сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 53%, достигнув $17,51 млрд, приводит данные китайской таможни ТАСС.

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Ранее, 30 ноября, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что в 2024-м рост товарооборота между Китаем и Россией продолжится. Он заметил, что задача по доведению объемов годового товарооборота до $200 млрд достигнута уже по итогам 10 месяцев текущего года.

До этого, 28 ноября, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью «Известиям», что в настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Китая и России развивается как количественно, так и качественно. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в этом году дважды встречались и достигли ряда важных консенсусов, в том числе в области экономики и торговли. Посол считает, что бизнес-сообщества стран продолжат работу над выполнением этих договоренностей.

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