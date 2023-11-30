Эксперт спрогнозировал рост товарооборота между РФ и КНР в 2024 году

Задача по доведению объемов годового товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд практически достигнута. По итогам 10 месяцев текущего года этот показатель составил $196,5 млрд, заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев выразил уверенность в том, что по итогам года этот уровень достигнет $200 млрд, а также рассказал «Известиям», что в 2024-м рост товарооборота может продолжиться.

«Думаю, что какой-то [рост товарооборота] будет. Но это будет в значительной мере зависеть по стоимости от цен на энергоносители, потому что значительная часть нашего экспорта — это именно энергоносители. Поэтому если цены останутся примерно такими же, то будет некоторый естественный рост развития торговли. Если цены упадут, то тут сложно сказать. Если цены вырастут, то очевидно, что будет [увеличение товарооборота]», — объяснил Данильцев.

Ранее, 28 ноября, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал в интервью «Известиям», что в настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Китая и России развивается как количественно, так и качественно. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в этом году дважды встречались и достигли ряда важных консенсусов, в том числе в области экономики и торговли. Посол считает, что бизнес-сообщества стран продолжат работу над выполнением этих договоренностей.

16 октября российский лидер спрогнозировал рост товарооборота между РФ и КНР до $200 млрд к концу 2023 года.