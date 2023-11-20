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Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Китая

Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне
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Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
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Отношения стратегического партнерства России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая».

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях», — цитирует Путина сайт Кремля.

По словам Путина, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем на двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур. Такое взаимодействие способствует построению более справедливого и демократического миропорядка, указал он.

Российский лидер отметил, что хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между «Единой Россией» и Коммунистической партией (КПК) способствует поступательному развитию связей между странами.

«Регулярные контакты, в которые вовлечены как их центральные органы, так и региональные структуры, обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, парламентской и общественной деятельности, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня», — добавил президент.

Ранее в этот же день руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзяньчао зачитал текст приветствия председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер в своем послании заявил, что отношения России и Китая выдержали испытаниями сложностями международной обстановки.

«Мир вступил в новый период турбулентности и преобразований. Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки», — отметил в послании Си Цзиньпин.

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До этого, 17 ноября, Путин заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

8 ноября Путин заявил о выходе контактов России и Китая в военной и военно-технической сферах на новый уровень. Он подчеркнул, что страны не строят военные союзы по примеру времен холодных войн и спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими странами.

16 октября Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что к концу 2023 года товарооборот с Китаем достигнет отметки $200 млрд. Кроме того, в сентябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

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