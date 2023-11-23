Песков назвал бесполезными попытки США оказать давление на Россию и Китай

Время показало, что попытки США оказать давление на Россию и Китай бесполезны. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия и КНР едины во мнении о недопустимости диктата в мировых делах. По словам Пескова, РФ и Китай действуют в унисон в стратегическом плане.

«Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это бесполезно абсолютно. Мы твердо стоим на наших позициях, твердо стоим на нашем пути», — сказал Песков.

Ранее, 20 ноября, президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения стратегического партнерства России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем на двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.

До этого, 16 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач. По его словам, Китаю и США не стоит рассматривать друг друга в качестве важных конкурентов и растущей угрозы, поскольку это «непременно приведет к ошибочной политике, ошибочным действиям и неправильным результатам».

В конце октября обозреватель Daily Express Пол Уизерс выразил мнение, что визит Путина в Китай нанес Соединенным Штатам большой вред. По его словам, Вашингтон может лишиться звания мирового гегемона.

Еще в мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников. По его словам, происходит последовательное укрепление позиций государств глобального Юга и глобального Востока.