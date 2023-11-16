Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в Сан-Франциско заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач.

«Китай никогда не делает ставку на Соединенные Штаты, никогда не вмешивается во внутренние дела США и не имеет намерения бросить вызов Соединенным Штатам или заменить их. Точно так же США не следует делать ставку на то, что Китай проиграет или вмешиваться во внутренние дела Китая», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Си Цзиньпин указал, что КНР готова поддерживать партнерские отношения с США, если обе стороны будут уважать интересы друг друга.

«Китай готов быть партнером и другом США. В китайско-американских отношениях мы руководствуемся принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

По его словам, КНР и США не стоит рассматривать друг друга в качестве важных конкурентов и растущей угрозы, поскольку это «непременно приведет к ошибочной политике, ошибочным действиям и неправильным результатам».

В свою очередь американский лидер Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают.

Ранее в этот день сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.