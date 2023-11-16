Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая
Мир
МИД КНР назвал слова Байдена о Си ошибочными и безответственными
Мир
Семь человек пострадали в результате теракта на КПП под Иерусалимом
Мир
Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу
Мир
МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года
Мир
Пашинян опроверг увеличение оборонного бюджета Армении из-за Азербайджана
Политика
В МИД РФ заявили о риске разрыва российско-американских отношений
Общество
В Хакасии задержали подозреваемого в использовании рабского труда фермера
Мир
Президент Таджикистана Рахмон посетит Россию 21-22 ноября
Общество
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки
Сюжет:

Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая

Си Цзиньпин: США не должны вмешиваться в дела Китая и надеяться на его неудачи
0
Фото: Global Look Press/Li Xueren
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в Сан-Франциско заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач.

«Китай никогда не делает ставку на Соединенные Штаты, никогда не вмешивается во внутренние дела США и не имеет намерения бросить вызов Соединенным Штатам или заменить их. Точно так же США не следует делать ставку на то, что Китай проиграет или вмешиваться во внутренние дела Китая», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Си Цзиньпин указал, что КНР готова поддерживать партнерские отношения с США, если обе стороны будут уважать интересы друг друга.

«Китай готов быть партнером и другом США. В китайско-американских отношениях мы руководствуемся принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

По его словам, КНР и США не стоит рассматривать друг друга в качестве важных конкурентов и растущей угрозы, поскольку это «непременно приведет к ошибочной политике, ошибочным действиям и неправильным результатам».

АТЭС демократии: Байден и Си впервые за год встретятся на саммите
Чего ждать от переговоров и почему формат может расколоться

В свою очередь американский лидер Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают.

Ранее в этот день сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023