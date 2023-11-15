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Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС

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Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участие. Об этом сообщила газета Global Times в среду, 15 ноября.

По информации телеканала NBC, встретить почетного гостя прибыли министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

В рамках этого визита у китайского лидера назначена встреча на высшем уровне с президентом США Джо Байденом, а также участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Сан-Франциско в США на три часа установили запрет на взлет и прилет самолетов. Такие меры приняли в качестве меры по обеспечению безопасности участников саммита АТЭС.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.

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