Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в США

Президент России Владимир Путин распорядился направить на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско делегацию, которую возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Соответствующий документ был размещен 13 ноября на портале правовой информации.

«Направить в г. Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки) в период с 13 по 19 ноября 2023 года делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», — говорится в распоряжении.

Кроме того, Путин поручил кабмину РФ утвердить состав самой делегации, а расходы на командирование ее членов произвести за счет средств направляющих государственных органов и организаций.

Распоряжение вступает в силу со дня его написания.

Ранее в этот день представитель американского Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США будут относиться к России как к полноправному участнику на саммите.

7 ноября политолог и преподаватель МГУ Алексей Фененко заявил «Известиям», что предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане. Политолог также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают АТЭС как инструмент, способный поссорить Россию и Китай.

В октябре посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он также указал, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

До этого, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.

В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния).