Итоговая декларация саммита АТЭС, проходящего в эти дни в столице Таиланда, может быть согласована, несмотря на противоречия сторон . Об этом журналистам заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию. По его мнению, в документе необходимо использовать взвешенную оценку ситуации на Украине, которая уже была дана по итогам работы G20 . Как заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Панкин, в целом большинство стран АТЭС настроено на сотрудничество с Россией, особенно когда нет «давиловки» и «излишней опеки» со стороны Запада .

Лицом к лицу

Вскоре после встречи лидеров G20 на Бали в столице Таиланда 18 ноября начался саммит представителей стран АТЭС . К слову, официальное название города не Бангкок, а Крунг-Теп-Маха-Накхон, что в переводе означает «Город ангелов, великая столица». Но это лишь часть полного наименования, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название населенного пункта — оно включает 30 слов.

С 2019 года это первая встреча лидеров АТЭС «лицом к лицу» : в течение двух лет они были вынуждены общаться по видеосвязи из-за пандемии. Примерно за неделю до саммита стало известно, что российскую делегацию возглавит не Владимир Путин, а Андрей Белоусов. Впрочем, такая перестановка была ожидаема, потому что в этом году президент также решил пропустить саммит G20 — вместо него полетел глава МИДа Сергей Лавров.

Доступности перевода Посол России в Королевстве Таиланд Евгений Томихин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов прибывают на саммит АТЭС в Бангкок Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В целом в «Городе ангелов» было спокойно. И это неудивительно, ведь накануне власти не только развесили баннеры с информацией о саммите, но и усилили меры безопасности, установив более 20 тыс. камер видеонаблюдения. Несмотря на это, в центре города всё же прошла небольшая акция протеста. Митингующие с плакатами требовали отставки правительства Таиланда, а также выступали против проведения встречи глав АТЭС. Однако это не повлияло на ход мероприятия.

Саммит АТЭС чисто экономический . На нем у 21 страны (в том числе у России и США) есть возможность обсудить, что еще можно сделать для упрощения региональной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако на фоне событий на Украине и инцидента с ракетой в Польше многие были уверены, что разговорами об экономике дело не ограничится .

Эти предположения подтвердились на брифинге госсекретаря США Энтони Блинкена. Так, комментируя на полях форума падение ракеты в Польше, он заявил, что вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия ответственна за то, что произошло, потому что именно она осуществляет обстрелы украинской территории. В свою очередь, Андрей Белоусов сказал журналистам, что ему «искренне жаль» госсекретаря, потому что его заявления выглядят комично . Оппоненты России, по словам первого зампреда правительства, уже успели изменить свою риторику: сейчас они говорят, что инцидент в Польше — просто случайность.

«Может быть, Блинкен не успел «развернуться» в отличие от своих коллег , а может быть, сделал это слишком поспешно — мне трудно судить», — рассказал первый зампред правительства.

Доступности перевода Энтони Блинкен выступает с речью на саммите АТЭС Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Стороны обсудили и вопросы безопасности — например, обстановку на Корейском полуострове. КНДР 18 ноября запустила ракету , которую в Японии классифицировали как межконтинентальную. Как заявила американский вице-президент Камала Харрис на полях саммита, Запад будет призывать Северную Корею урегулировать разногласия дипломатическим путем. Однако вскоре в отношении Пхеньяна прозвучали угрозы. Так, в Белом доме сообщили, что лидеры шести стран АТЭС — США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии — готовы дать ответ на ядерные испытания КНДР. В этот же день Токио и Вашингтон провели совместные учения с участием боевых самолетов.

Без сцен

Оценивая в целом атмосферу на форуме, первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал журналистам, что она изменилась . Напомним, что прошлая встреча членов АТЭС в мае — правда, на уровне министров торговли — прошла не совсем гладко. Так, речь главы Минэкономики РФ Максима Решетникова не стали слушать делегации пяти стран — Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, выразив протест против российской спецоперации на Украине. Однако в этот раз, по словам Андрея Белоусова, подобных сцен не было: представители недружественных стран вели себя «достаточно мягко».

« Такого, как на министерской встрече, когда представители вставали и уходили, вообще не было . Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели , продовольственный кризис тоже разразился», — сообщил он.

В целом лидеры стран АТЭС, как заявил Андрей Белоусов, понимают, что «выгребать» из международного энергетического и продовольственного кризиса придется всем вместе . Также они осознают, что без России нельзя решить ни одну крупную глобальную проблему. Уже очевидно, что экономическое давление и попытки изоляции страны не сработали. Несмотря на санкции, экономика РФ остается «островком стабильности»: спад ВВП страны в 2022 году составит 2,8–3%, сообщил Андрей Белоусов.

Доступности перевода Фото: Global Look Press/imago images.de/JOERG BOETHLING

Оценивая атмосферу на встречах в Бангкоке, замглавы МИД РФ Александр Панкин, присутствовавший на саммите, заявил «Известиям», что участники форума, не попавшие в список недружественных стран (а таких большинство), готовы сотрудничать с Россией . При этом, по его словам, обсуждать вопросы региона с ними легче, когда нет «излишней опеки» и «давиловки» со стороны западных государств.

— Они понимают, что винить Россию во всем бессмысленно. РФ хоть и дальний, но честный партнер, готовый работать без каких-то подвохов, — заявил Александр Панкин.

Весной из-за политической напряженности министры торговли стран АТЭС так и не смогли утвердить финальный документ по двухдневной встрече в Таиланде. В этот раз итоговая декларация саммита АТЭС может быть принята : есть хорошие шансы ее согласовать, считает Андрей Белоусов. Однако, по его мнению, при оценке ситуации на Украине следует использовать формулировки, прозвучавшие по итогам работы G20 . На встрече «большой двадцатки» Москва настояла, чтобы текст меморандума содержал фразу о том, что позиции по Украине разнятся.

Саммит АТЭС в этом году может пройти без итоговой декларации, но только в одном случае: если западные страны будут настаивать на провокационных и неконструктивных формулировках , связанных с ситуацией на Украине, прокомментировала «Известиям» научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Ольга Пономарева.