Доступности перевода: о чем представители стран АТЭС договорились в Бангкоке
Итоговая декларация саммита АТЭС, проходящего в эти дни в столице Таиланда, может быть согласована, несмотря на противоречия сторон. Об этом журналистам заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию. По его мнению, в документе необходимо использовать взвешенную оценку ситуации на Украине, которая уже была дана по итогам работы G20. Как заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Панкин, в целом большинство стран АТЭС настроено на сотрудничество с Россией, особенно когда нет «давиловки» и «излишней опеки» со стороны Запада.
Лицом к лицу
Вскоре после встречи лидеров G20 на Бали в столице Таиланда 18 ноября начался саммит представителей стран АТЭС. К слову, официальное название города не Бангкок, а Крунг-Теп-Маха-Накхон, что в переводе означает «Город ангелов, великая столица». Но это лишь часть полного наименования, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название населенного пункта — оно включает 30 слов.
С 2019 года это первая встреча лидеров АТЭС «лицом к лицу»: в течение двух лет они были вынуждены общаться по видеосвязи из-за пандемии. Примерно за неделю до саммита стало известно, что российскую делегацию возглавит не Владимир Путин, а Андрей Белоусов. Впрочем, такая перестановка была ожидаема, потому что в этом году президент также решил пропустить саммит G20 — вместо него полетел глава МИДа Сергей Лавров.
Посол России в Королевстве Таиланд Евгений Томихин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов прибывают на саммит АТЭС в Бангкок
В целом в «Городе ангелов» было спокойно. И это неудивительно, ведь накануне власти не только развесили баннеры с информацией о саммите, но и усилили меры безопасности, установив более 20 тыс. камер видеонаблюдения. Несмотря на это, в центре города всё же прошла небольшая акция протеста. Митингующие с плакатами требовали отставки правительства Таиланда, а также выступали против проведения встречи глав АТЭС. Однако это не повлияло на ход мероприятия.
Саммит АТЭС чисто экономический. На нем у 21 страны (в том числе у России и США) есть возможность обсудить, что еще можно сделать для упрощения региональной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако на фоне событий на Украине и инцидента с ракетой в Польше многие были уверены, что разговорами об экономике дело не ограничится.
Эти предположения подтвердились на брифинге госсекретаря США Энтони Блинкена. Так, комментируя на полях форума падение ракеты в Польше, он заявил, что вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия ответственна за то, что произошло, потому что именно она осуществляет обстрелы украинской территории. В свою очередь, Андрей Белоусов сказал журналистам, что ему «искренне жаль» госсекретаря, потому что его заявления выглядят комично. Оппоненты России, по словам первого зампреда правительства, уже успели изменить свою риторику: сейчас они говорят, что инцидент в Польше — просто случайность.
«Может быть, Блинкен не успел «развернуться» в отличие от своих коллег, а может быть, сделал это слишком поспешно — мне трудно судить», — рассказал первый зампред правительства.
Энтони Блинкен выступает с речью на саммите АТЭС
Стороны обсудили и вопросы безопасности — например, обстановку на Корейском полуострове. КНДР 18 ноября запустила ракету, которую в Японии классифицировали как межконтинентальную. Как заявила американский вице-президент Камала Харрис на полях саммита, Запад будет призывать Северную Корею урегулировать разногласия дипломатическим путем. Однако вскоре в отношении Пхеньяна прозвучали угрозы. Так, в Белом доме сообщили, что лидеры шести стран АТЭС — США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии — готовы дать ответ на ядерные испытания КНДР. В этот же день Токио и Вашингтон провели совместные учения с участием боевых самолетов.
Без сцен
Оценивая в целом атмосферу на форуме, первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал журналистам, что она изменилась. Напомним, что прошлая встреча членов АТЭС в мае — правда, на уровне министров торговли — прошла не совсем гладко. Так, речь главы Минэкономики РФ Максима Решетникова не стали слушать делегации пяти стран — Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, выразив протест против российской спецоперации на Украине. Однако в этот раз, по словам Андрея Белоусова, подобных сцен не было: представители недружественных стран вели себя «достаточно мягко».
«Такого, как на министерской встрече, когда представители вставали и уходили, вообще не было. Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился», — сообщил он.
В целом лидеры стран АТЭС, как заявил Андрей Белоусов, понимают, что «выгребать» из международного энергетического и продовольственного кризиса придется всем вместе. Также они осознают, что без России нельзя решить ни одну крупную глобальную проблему. Уже очевидно, что экономическое давление и попытки изоляции страны не сработали. Несмотря на санкции, экономика РФ остается «островком стабильности»: спад ВВП страны в 2022 году составит 2,8–3%, сообщил Андрей Белоусов.
Оценивая атмосферу на встречах в Бангкоке, замглавы МИД РФ Александр Панкин, присутствовавший на саммите, заявил «Известиям», что участники форума, не попавшие в список недружественных стран (а таких большинство), готовы сотрудничать с Россией. При этом, по его словам, обсуждать вопросы региона с ними легче, когда нет «излишней опеки» и «давиловки» со стороны западных государств.
— Они понимают, что винить Россию во всем бессмысленно. РФ хоть и дальний, но честный партнер, готовый работать без каких-то подвохов, — заявил Александр Панкин.
Весной из-за политической напряженности министры торговли стран АТЭС так и не смогли утвердить финальный документ по двухдневной встрече в Таиланде. В этот раз итоговая декларация саммита АТЭС может быть принята: есть хорошие шансы ее согласовать, считает Андрей Белоусов. Однако, по его мнению, при оценке ситуации на Украине следует использовать формулировки, прозвучавшие по итогам работы G20. На встрече «большой двадцатки» Москва настояла, чтобы текст меморандума содержал фразу о том, что позиции по Украине разнятся.
Саммит АТЭС в этом году может пройти без итоговой декларации, но только в одном случае: если западные страны будут настаивать на провокационных и неконструктивных формулировках, связанных с ситуацией на Украине, прокомментировала «Известиям» научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Ольга Пономарева.
Такой подход неприемлем не только для России, но и для других экономик АТЭС, в том числе Китая. Москва и ее партнеры считают, что на площадке важно договариваться по тем темам, которые касаются напрямую АТР. Так, страны призывают работать вместе для уменьшения рисков продовольственной и энергетической безопасности в регионе. В приоритете также вопросы, связанные с восстановлением торговых, инвестиционных и туристических связей, которые были нарушены во время пандемии.