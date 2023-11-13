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В Госдепе США отметили Россию как полноправного участника на саммите АТЭС

Госдеп: США на саммите АТЭС будут считать Россию полноправным участником
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Соединенные Штаты Америки будут относиться к России как к полноправному участнику на проходящем на этой неделе в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 12 ноября заявил представитель Госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррей.

Ранее, 10 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что российскую делегацию по поручению российского президента Владимира Путина на саммите АТЭС в США возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«К нему [Оверчуку] относятся как к главе делегации, и у него будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. <…> Мы весь год последовательно заявляли, что хотим быть хорошими хозяевами АТЭС», — передает слова Мюррея агентство Agence France-Presse (AFP).

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6 ноября старший представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррэй сообщил, что США передали России приглашение на предстоящий саммит в числе других стран-участниц.

Позднее, 7 ноября, политолог, преподаватель МГУ Алексей Фененко заявил «Известиям», что предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане. Политолог также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают АТЭС как инструмент, способный поссорить Россию и Китай.

Кроме того, 2 ноября в США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ в саммите АТЭС с учетом санкций. В американском Госдепартаменте отметили, что участие России в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством США.

Ранее, 2 октября, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС. Миллер добавил, что Соединенные Штаты будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он также указал, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

До этого, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.

В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния).

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