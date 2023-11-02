Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем
Мир
Маск согласился с заявлением о невозможности победы Украины
Мир
В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружие
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс третьей партии воды
Мир
В Британии в количестве убитых в секторе Газа детей обвинили демографию
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Происшествия
В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций

«РИА Новости»: США обеспечат участие РФ на саммите АТЭС, но с учетом санкций
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Teera Noisakran
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США планируют работать над обеспечением надлежащего участия российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в американском Госдепартаменте агентству «РИА Новости».

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — передает издание слова источника.

Тем не менее в ведомстве отметили, что участие России в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством США, в том числе с учетом санкций. При этом также уточнили, что информации о том, кто именно может представлять РФ на саммите, у них в настоящий момент нет.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством Соединенных Штатов.

Доступности перевода: о чем представители стран АТЭС договорились в Бангкоке
И почему атмосфера на форуме изменилась

16 октября чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский заявил, что Россия не собирается «хлопать дверью» и выходить из АТЭС из-за отказа США пригласить страну на саммит. Кроме того, он отметил, что такой подход США при принятии решения об уровне представленности РФ на мероприятии будет учитываться.

Ранее, 2 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он отметил, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Миллер добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023