В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций

США планируют работать над обеспечением надлежащего участия российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в американском Госдепартаменте агентству «РИА Новости».

«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — передает издание слова источника.

Тем не менее в ведомстве отметили, что участие России в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством США, в том числе с учетом санкций. При этом также уточнили, что информации о том, кто именно может представлять РФ на саммите, у них в настоящий момент нет.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством Соединенных Штатов.

16 октября чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский заявил, что Россия не собирается «хлопать дверью» и выходить из АТЭС из-за отказа США пригласить страну на саммит. Кроме того, он отметил, что такой подход США при принятии решения об уровне представленности РФ на мероприятии будет учитываться.

Ранее, 2 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он отметил, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Миллер добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.