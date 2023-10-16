В МИДе заявили о решении не выходить из АТЭС из-за поведения США

Россия не собирается «хлопать дверью» и выходить из Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за отказа США пригласить страну на саммит. Об этом в понедельник, 16 октября, чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».

Он назвал отказ направить приглашения на мероприятие главам нескольких экономик-членов, в том числе президенту России Владимиру Путину, поступком «из ряда вон выходящим». По мнению посла, это еще раз показывает, что США — безответственный «игрок».

«Но выходить из АТЭС, «хлопать дверью» из-за капризов какой-то одной экономики, которая уже через несколько месяцев передаст «вахту» председательства дружественной нам Перу? Велика честь — реагировать на подобное хамство. Я лично считаю это ниже нашего достоинства», — прокомментировал Барский.

Кроме того, он отметил, что такой подход США при принятии решения об уровне представленности РФ на мероприятии будет учитываться.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством США.

Ранее, 2 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он отметил, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Миллер добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

15 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отказал представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС. По его словам, США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия российской стороны в работе форума.