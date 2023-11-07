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В МГУ призвали не ждать позитивного результата от саммита АТЭС

Политолог Фененко: саммит АТЭС не принесет позитивных результатов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 ноября заявил политолог, преподаватель МГУ Алексей Фененко.

Накануне старший представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррэй сообщил, что США передали России приглашение на предстоящий саммит АТЭС в числе других стран-участниц.

«Россия, конечно, приедет, об этом представители нашего МИДа заявили еще в октябре, что мы не намерены хлопать дверью и не намерены выходить из АТЭС. Наоборот, мы намерены сохранять эту площадку для переговоров. А вот позитивного результата ожидать не стоит. Американцы считают нас ненужным им элементом на Тихом океане, стремятся к выдавливанию России из тихоокеанской политики, поэтому они не понимают, для чего, собственно, Россия нужна в АТЭС», — отметил Фененко.

Политолог также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают АТЭС как инструмент, способный поссорить Россию и Китай, а также как то, что может создать новую систему транстихоокеанской интеграции, в которой не было бы места для РФ.

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Ранее, 2 ноября, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС. Миллер добавил, что Соединенные Штаты будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он также указал, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

До этого, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.

В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния).

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