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США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско РФ и другим участникам АТЭС

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Фото: Global Look Press/Nick Starichenko
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США передали России приглашение на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в числе других стран-участниц. Об этом 6 ноября заявил старший представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррэй.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров», — ответил он в ходе брифинга на вопрос журналистов о приглашении российской стороны.

Мюррэй подчеркнул, что США будут действовать в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также американским законодательством. В частности, это означает учет санкций против РФ, добавил представитель Госдепа. По словам Мюррэя, США считают свои обязательства в качестве принимающей стороны форума выполненными.

Также в ходе брифинга представитель Госдепа заявил, что для американской администрации роль АТЭС становится более важной из-за стоящих перед мировой экономикой вызовов. В этой связи Мюррэй отметил роль данного формата в укреплении экономических и торговых отношений внутри региона за последние 30 лет.

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Ранее, 2 ноября, в США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ в саммите АТЭС с учетом санкций. В американском Госдепартаменте отметили, что участие России в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством США.

В тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Также он указал, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны АТР. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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