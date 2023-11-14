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Почти 50 рейсов задержали в Сан-Франциско из-за саммита АТЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В аэропорту Сан-Франциско в США на три часа установили запрет на взлет и прилет самолетов. Такие меры приняли в качестве меры по обеспечению безопасности участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Корреспондент «Известий» Николай Мастеров сообщил об этом во вторник, 14 ноября.

«Почти 50 рейсов было задержано, еще 12 отменены. Восемь направили на посадку в Лос-Анджелес и Портленд», — рассказал журналист.

По информации Мастерова, такие изменения в работе аэропорта связаны с обеспечением безопасности для прибывающих первых лиц государств, которые будут принимать участие в саммите.

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Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Ранее в тот же день глава пресс-службы американского ведомства Мэттью Миллер заявил, что не располагает данными о встречах между делегациями России и США в рамках саммита АТЭС.

7 ноября политолог и преподаватель МГУ Алексей Фененко заявил «Известиям», что предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане. Политолог также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают АТЭС как инструмент, способный поссорить Россию и Китай.

В октябре посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия готова самостоятельно определить уровень своего участия в саммите АТЭС. Он также указал, что решение вопроса о составе российской делегации и уровне ее представленности ― исключительно прерогатива РФ.

До этого, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.

В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния).

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