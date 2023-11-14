АТЭС демократии: Байден и Си впервые за год встретятся на саммите

Главным событием открывающегося 14 ноября делового форума АТЭС в США станет встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина , который не был в Штатах с 2017 года. Вряд ли сторонам удастся выровнять отношения после охлаждения , начавшегося при Дональде Трампе, однако США и Китай могут выработать «механизм по управлению конфронтацией» , который определит будущую модель взаимодействия во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе или приведет к расколу внутри сообщества , считают эксперты. О главных темах саммита, участии России и предстоящих переговорах лидеров США и КНР — в материале «Известий».

Саммит встретили протестами

В Сан-Франциско стартует деловой форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который продлится 14–16 ноября. В первые два дня предстоят встречи руководителей МИД и торговых ведомств АТЭС, а 15–17 ноября — отдельные беседы глав государств. Ключевая из них — переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина .

Американские власти на правах председателя нынешнего саммита заявили, что главной темой обсуждений станет «построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех» , обеспечение «взаимных связей, инноваций и инклюзивности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Фото: Global Look Press/Li Jianguo

Участников саммита встретили протестами . 12 ноября несколько сотен человек собрались на площади имени Гарри Бриджеса и прошли до Москон-центра, где состоятся основные мероприятия форума. Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Прекратите разграбление корпорациями», «Народ и мир превыше прибыли и грабежа» и т.д. Среди собравшихся были и сторонники Палестины. О каких-либо инцидентах информации не поступало.

В этом году российскую делегацию на АТЭС возглавит вице-премьер Алексей Оверчук , распоряжение об этом уже подписал президент РФ Владимир Путин. The Times of India пишет, что «Соединенные Штаты будут относиться к России как к полноправному участнику саммита АТЭС <…>, несмотря на попытки США изолировать Москву».

К слову, Алексей Оверчук числится в различных санкционных списках , включая перечень Европейского союза, однако в отличие от многих высших представителей российской власти не находится под ограничениями США .

Однако Вашингтон продолжает чинить препятствия для работы российской делегации. В конце прошлой недели официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США продолжают излюбленную практику затягивания оформления виз для представителей РФ. «При этом Госдепартамент [США] заявляет о намерении обеспечить надлежащее участие России», — подчеркнула она.

АТЭС и новая глобальная реальность

Группа АТЭС появилась в 1989 году , изначально в ней насчитывалось 12 участников, позже ее состав вырос до 21, сюда входят Россия, Китай, США, Япония и другие страны. На долю этих государств приходится почти 40% мирового населения и около половины мировой торговли. Делегации стран региона ежегодно собираются на саммиты, ключевыми темами которых становятся взаимодействие в торговле, инвестициях и экономическое развитие между странами, имеющими выход в Тихий океан.

В Белом доме при этом утверждали, пишет ABC News, что в этом году США планируют попытаться сделать экономики АТЭС более устойчивыми. Особенно перед лицом растущих климатических проблем и в послепандемийный период, чтобы снять созданное во время COVID-19 перенапряжение логистических цепочек.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Однако нынешний форум АТЭС проходит уже в совершенно новой глобальной реальности, которая сильно отличается от мира, в котором АТЭС создавали несколько десятилетий назад, отметил в разговоре с «Известиями» заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов.

— АТЭС — порождение пика надежд и позитивных ожиданий от глобализации, когда боролись за то, чтобы ликвидировать всяческие барьеры в торговле, в инвестициях и т.д. Но когда США и их союзники переходят к блоковой политике, когда в американском лексиконе главными словами становятся «расстыковка», «торговые санкции», «барьеры», понятно, что всё это очень плохо совмещается с теми идеями, которые лежат в фундаменте АТЭС , — говорит эксперт.

В этом году саммит проходит на фоне уже не одного международного кризиса, а сразу двух: к украинскому добавилось еще и обострение палестино-израильского конфликта. Поэтому политологи полагают, что в 2023-м политический компонент на мероприятиях саммита затмит темы экономики .

Встреча Байдена и Си

О том, что вопросы политического взаимодействия потеснят экономические аспекты, говорит и тот факт, что самым ожидаемым событием проходящего в Сан-Франциско саммита станут переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча действительно ожидается знаковая, поскольку Си не был в США с 2017 года, а в последний раз руководители США и КНР виделись в ноябре прошлого года на Бали (Индонезия), где проходил саммит G20.

Помимо двусторонних отношений Вашингтон хотел бы затронуть вопросы «глобальной и транснациональной» повестки дня. Представитель Белого дома прямо намекнул, что крупнейшие военные кризисы на текущий момент также станут предметом обсуждений: « США и Китай как две страны, у которых есть интересы по всему миру, ответственны за то, чтобы обсуждать подобные вопросы, касаются ли они Ближнего Востока или России и Украины ».

Ранее также заявлялось, что Байден планирует «выразить обеспокоенность относительно опасной и провокационной военной деятельности Китая рядом с Тайванем».

Последние годы отношения Китая и США характеризовались ослаблением контактов на фоне торговой войны, начавшейся при президенте Дональде Трампе. Однако в настоящий момент можно говорить о постепенном восстановлении коммуникации : в течение этого года Пекин посетили американский госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов США Джанет Йеллен, сенаторы. Общение восстанавливается практически по всем линиям, причем эксперты не исключают, что восстановится оно и по военной линии.

Министр финансов США Джанет Йеллен Фото: REUTERS/Carlos Barria

— Естественно, главное внимание будет сосредоточено на том, смогут ли о чем-либо договориться Байден и Си. Потому что поговорить не значит договориться. И здесь основной вопрос — будет ли от этих переговоров хоть что-то, что убедит другие азиатские и мировые экономики, что США и Китай готовы остановить постоянную эскалацию двусторонней, экономической, военной и политической напряженности, — говорит Александр Ломанов.

Однако США, судя по той внешнеполитической линии, которую они избрали, нацелены на соперничество. И, по сути, единственное, чего можно ожидать, это некоторая стабилизация отношений, дабы не допустить их сползания вниз.

— На сегодня задача для США и Китая — выработать механизм по управлению конфронтацией . XXI век воспринимается не как конфликт между США и Россией, а как раз как конфронтация между США и Китаем ввиду их экономического потенциала, — говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Кроме того, США постоянно пытаются подключить Пекин к системе контроля над вооружениями, поэтому эксперты ожидают, что будет поднят вопрос о некоем СНВ-4, притом что Китай неоднократно заявлял: он не планирует подключаться к действующим двусторонним договорам между РФ и США. Также Байден будет стремиться повлиять на КНР с точки зрения ее подходов к ключевым кризисам — украинскому и ближневосточному, чтобы побудить Китай изменить свою позицию в сторону более удобной для Вашингтона.

— Если окажется, что разговор двух лидеров ни к чему не приведет и эскалация продолжится, то перспектива АТЭС — это раскол, и она вполне реальна , — предупреждает Александр Ломанов.

Обращают на себя внимание и планы США развивать новую экономическую инициативу в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF). По сути, продолжает собеседник «Известий», это американоцентричный экономический блок, который представляет собой переход от глобализации к новой модели создания блоков, которыми было бы проще управлять. И в таком случае США и Китай ждет новый виток противостояния.