Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта

Вашингтон и Пекин должны гарантировать, что их конкуренция не выльется в конфликт. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду, 15 ноября. О ходе встречи сообщает телеканал CNN.

Байден отметил, что встреча в рамках саммита дает надежду на восстановление «нормального курса» во взаимоотношениях с Китаем. Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт.

Кроме того, президент США подчеркнул, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики. CNN напомнил, что последняя личная встреча американского и китайского лидеров прошла около года назад.

««Как всегда, ничто не заменит личных обсуждений. Я всегда находил наши дискуссии прямыми и откровенными», — подчеркнул Байден.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что взаимоотношения США и КНР давно протекают не гладко, однако важнее должно стать решение международных проблем.

«Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон», — цитирует председатель КНР «РИА Новости».

Ранее в этот день Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Также в этот день газета South China Morning Post сообщила, что встреча политиков пройдет в частном загородном поместье Филоли, также известном как поместье Бурн-Рот. Этот особняк снимали в фильме Уоррена Битти 1978 года «Небеса могут подождать» и комедии «Джордж из джунглей» 1997 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.