В Кремле высказались о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США Джо Байдена с его китайским коллегой Си Цзиньпином, об этом заявил 15 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что их встреча — не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

«Две страны, собственно, выстраивают двусторонние отношения, это их право, это не та тема, которая стоит на нашей повестке дня», — сказал Песков.

Ранее в этот день Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Официально подтверждено, что Байден и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения США и КНР, сохранение каналов коммуникации, а также ряд глобальных и региональных проблем.

До этого, 8 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о работе Вашингтона над тем, чтобы встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла конструктивно.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско.