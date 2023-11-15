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Байден и Си Цзиньпин встретятся в доме — декорации сериала «Династия»

SCMP: Байден примет Си Цзиньпиня в особняке, где снимался сериал «Династия»
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Фото: Commons.wikimedia.org/Redlemur
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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско встретятся в особняке, который снимали в популярном сериале 1980-х годов «Династия». Об этом 15 ноября со ссылкой на источники сообщила газета South China Morning Post.

Встреча политиков пройдет в частном загородном поместье Филоли, также известном, как поместье Бурн-Рот. Этот особняк снимали в фильме Уоррена Битти 1978 года «Небеса могут подождать» и комедии «Джордж из джунглей» 1997 года.

По словам источников издания, встреча в поместье придаст переговорам приватную обстановку для первого личного диалога политиков со времени их предыдущей встречи на Бали в 2022 году.

Два лидера планируют встретиться в 10:45 среды по местному времени (21:45 мск). Переговоры продлятся четыре–пять часов.

Пресс-конференция президента США запланирована на 16:15 по местному времени (03:13 мск четверга).

Ранее в среду Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту его встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

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Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.

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