Байден заявил о продолжении конкуренции между США и КНР

Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в среду, 15 ноября. Прямая трансляция пресс-конференции велась на платформе YouTube.

Байден подчеркнул, что переговоры вышли продуктивными и доверительными. Он отметил, что конкуренция с КНР будет продолжаться, однако США готовы перейти к сотрудничеству в тех сферах, где интересы с Китаем совпадают.

«Мы будем с ответственностью относиться к этой конкуренции, чтобы она не вылилась в конфликт», — заявил он.

Ранее в этот день сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики.

Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы. Главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения».

Кроме того, Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.