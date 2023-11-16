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Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Соединенным Штатам необходимо не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. Об этом 15 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в штате Калифорния.

«США должны выразить свою позицию по отсутствию поддержки «независимости Тайваня» в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. <...> Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно», ― приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Кроме того, отметил китайский лидер, КНР не планирует в ближайшие годы проводить военные действия против Тайваня.

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Ранее в этот день во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики.

В начале ноября вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг заявил, что Китай готов защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поэтому очертил для США красные линии в вопросе будущего Тайваня. Он подчеркнул, что если внешние игроки действительно решат пересечь их, то КНР будет сражаться и защищать себя.

До этого, 28 октября, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами. При этом он отметил, что Пекин готов улучшать отношения с Вашингтоном, но стабилизация двусторонних связей должна происходить на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды.

25 октября председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. Джо Байден также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с КНР намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

В прошлый раз лидеры двух государств встречались в ноябре 2022 года на Бали. Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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