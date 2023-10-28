Ван И указал Байдену на необходимость соблюдения принципа «одного Китая»

Министр иностранных дел КНР Ван И 27 октября на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами.

«Принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике — важная политическая основа для отношений КНР и Соединенных Штатов», — приводит слова дипломата агентство Синьхуа.

Как отметил Ван И, Пекин настаивает, чтобы Вашингтон придерживался указанных договоренностей. При этом Китай готов улучшать отношения с США, но стабилизация двусторонних связей должна происходить на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды.

По словам министра, подлинная стабилизация и улучшение отношений КНР и США не только соответствуют основополагающим интересам двух стран, но и отражают заинтересованность международного сообщества.

Глава МИД КНР указал, что его визит в США нацелен «на предотвращение дальнейшего ухудшения двусторонних отношений и на начало их стабилизации». Он подчеркнул важность нормализации взаимодействия между двумя странами с учетом консенсуса, который был достигнут между председателем КНР Си Цзиньпином и Байденом в прошлом году на индонезийском острове Бали, а также предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.

В свою очередь, Байден предложил китайской стороне сообща противодействовать глобальным вызовам. Также он попросил передать Ван И привет председателю КНР Си Цзиньпину. Байден выразил готовность поддерживать диалог с Китаем.

В совместных заявлениях КНР и США от 1972, 1978 и 1982 годов говорилось о нормализации контактов, установлении дипотношений, а также о сокращении и прекращении американских поставок оружия Тайбэю.

Ранее в этот день Байден на встрече с главой МИД КНР Ван И указал, что Вашингтон и Пекин должны поддерживать открытыми каналы связи и взаимодействовать при реагировании на глобальные вызовы.

Накануне в Госдепартаменте США сообщили, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Китая, находящийся с визитом в Вашингтоне, обсудили вопросы, по которым у стран имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

В тот же день глава МИД КНР отметил необходимость всеобъемлющего диалога для Пекина и Вашингтона. Он добавил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы. В свою очередь, Блинкен согласился с высказываниями Ван И относительно состояния отношений КНР и США и дальнейших шагов для их улучшения. Визит министра КНР в Вашингтон проходит с 26 по 28 октября.

До этого, 25 октября, председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. Джо Байден также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с КНР намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

В июне Ван И на встрече с Блинкеном заявил, что Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, а США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.