Американские эксперты рассказали о повестке встречи Байдена и Си

Пока мировая общественность замерла в ожидании переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на форуме АТЭС 15 ноября, американские эксперты отмечают, что планка для их встречи установлена ​​смехотворно низкая. Дело в том, что те, кто, на самом деле, определяют политику в Вашингтоне, уже многое решили. Что происходит за кулисами публичных дискуссий — в материале «Известий».

Что говорят эксперты

Профессор истории и директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник:

«Мир сейчас в таком хаосе, что планка для предстоящих переговоров установлена ​​смехотворно низкая. Обе стороны изо всех сил стараются еще больше сократить ожидания, указывая на то, что они не ждут серьезных прорывов. Жесткая политика обеих стран настолько углубила раскол между двумя сверхдержавами, что доверие стало минимальным, а напряженность опасно высокой, поскольку обе стороны готовятся одержать верх в конфронтации из-за Тайваня и Южно-Китайского моря.

Разговоры в США об угрозах на фоне военной модернизации и ядерной экспансии Китая усилились в последние недели. Кроме того, Комиссия по стратегической политике США при Конгрессе потребовала, чтобы Штаты были готовы выиграть войну на два фронта против Китая и России. Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке только усилил неотложность ситуации. Также в январе 2023 года генерал армии Майкл Минихан заявил, что к 2025-у, по его мнению, США и Китай будут в состоянии войны. Тем временем КНР за последние два года перехватила рекордное число американских самолетов — больше, чем за все предыдущее десятилетие.

Что касается позиции самого Байдена, то, поскольку до президентских выборов остается год, он хочет выглядеть жестким, но при этом не становиться разжигателем войны. Поэтому он вынужден проявлять гибкость. Как и Си, учитывая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу китайской экономики и относительную дипломатическую изоляцию. Как сказал Си Цзиньпин: «У нас есть тысяча причин развивать отношения и ни одной, которая могла бы их разрушить». Но он также заявил, что «западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая». Будем надеяться, что Пекин придерживается первой позиции. Последствия второй слишком пугающие. Ни один здравомыслящий человек не хочет, чтобы генерал Минихан оказался прав».

Основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер:

«Важно помнить, что США не являются монолитом, существует несколько различных фракций, пытающихся повлиять на политику Вашингтона в отношении Китая. Ситуация бесконечно усложняется стремлением имперской фракции обеспечить свою гегемонию на евразийском континенте. Этот императив американский истеблишмент перенял у своего геополитического предшественника — Британской империи. Я считаю, что есть признаки того, что сегодня имперцы усердно работают над тем, чтобы подтолкнуть США к эскалации против Китая.

12 ноября 2023 года я участвовал в видеоконференции с Фрэнком Гаффни, основателем Центра политики безопасности и в прошлом помощником министра обороны при администрации Рейгана. Его выступления уже более 20 лет неизменно построены на империалистских началах. В частности, Гаффни критиковал администрацию Обамы за вялую поддержку «украинской демократии». Есть убедительные доказательства того, что именно фракция неоконсерваторов оказала определяющее влияние на Обаму в плане эскалации боевых действий против России и организации Евромайдана.

Теперь Гаффни перешел к нагнетанию страха в отношении Китая. По его мнению, КПК (Коммунистическая партия Китая) планирует обезлюдить большую часть западного мира, колонизировать его и поработить выжившее население. Свою презентацию Гаффни завершил следующим: «Мы находимся в агонии Духовной войны против величайшего зла в истории человечества — Коммунистической партии Китая — и сталкиваемся с явной вероятностью начала жестокой войны при несостоятельном руководстве, как гражданском, так и военном. Милостью Божией наша победа обеспечена. Без этого мы, вероятно, обречены». К слову, фракция Гаффни считает, что Байден полностью захвачен Китаем, и что во время их встречи Си Цзиньпин передаст коллеге свои инструкции о том, как управлять США».

Канадский политолог Мэтт Эрет:

«Мои надежды на результат, который обеспечит выздоровление американо-китайских отношений, невелики. В поведении администрации США последовательно наблюдаются двойные стандарты: публично вещать об общепринятых принципах сотрудничества и в то же время проводить линию агрессивного военного окружения Китая и дестабилизации его партнеров во всей Центральной Азии и Африке.

Сторонники Байдена, определяющие политику в Вашингтоне, уже пришли к единому мнению: сделать Китай частью новой «оси зла» (в которую входят Россия, КНДР и Иран), чтобы сплачивать американцев вокруг образа врага для США XXI века. Эта повестка уже была изложена Джейком Салливаном в 2019 году и с тех пор усилена аналитическими центрами.

Однако ко встрече на АТЭС США подходят c точки зрения слабости, балансируя на грани финансового краха, в то время как Китай с его глубокими связями со странами БРИКС+ подходит к обсуждениям с позиции лидера. Поскольку Белый дом кажется неспособным оценить свои собственные слабости, я опасаюсь, что эта встреча станет не чем иным, как продолжением самообмана со стороны Вашингтона и упражнением в сдержанности со стороны Си Цзиньпина».