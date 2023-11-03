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Политолог назвал три красные линии для применения Китаем силы в вопросе Тайваня

Политолог Вонг: Китай применит силу в случае вмешательства других игроков в дела Тайваня
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Фото: Global Look Press/Lin Jian
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Китай готов защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поэтому очертил для Соединенных Штатов красные линии в вопросе будущего Тайваня. Об этом эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг заявил в пятницу, 3 ноября.

Говоря об обстоятельствах, при которых возможен силовой сценарий тайваньского конфликта, Вонг назвал три красные линии для изменения курса Китая и применения военной силы.

Он подчеркнул, что если внешние игроки действительно решат пересечь их, то КНР будет сражаться и защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

«Первая: внешние силы вмешиваются в дела Тайваня, чтобы отделить остров от родины, и это становится неконтролируемым. Вторая: деятельность сепаратистских групп Тайваня заходит так далеко, что остров де-факто становится независимым. Третья: сепаратистские группы предпримут решительные действия — например, проведут референдум о независимости», — отметил политолог в интервью Lenta.Ru.

По мнению эксперта, при реализации любого из этих трех условий Китай применит силу.

Он подчеркнул, что если в каком-либо случае начнется война, это будет война Китая по защите своей территориальной целостности.

Вонг добавил, что Китае полностью уверены в том, что одержат победу над любым, кто осмелится вторгнуться.

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Накануне китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин выразил мнение в беседе с «Известиями», что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября, не принесет прорывных результатов.

Он отметил, что по поведению сторон видно, что китайцы считают, что эта встреча нужнее Соединенным Штатам, чем им самим, и выдвигают требования. Он допустил, что она немножко стабилизирует отношения в каких-то областях. При этом одной из важных тем в дискуссиях будет Тайвань, предположил Кашин.

Ранее, 31 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, передает RT. На следующий день заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи лидеров двух стран.

До этого, 26 октября, было обнародовано заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров американской и китайской сторон в Госдепе США. Указывалось, что госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах глава МИД Китая Ван И обсудили вопросы, по которым у Вашингтона и Пекина имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

Также в тот день глава Ван И отметил необходимость всеобъемлющего диалога для Пекина и Вашингтона. Он добавил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы.

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