Си Цзиньпин и Байден договорились сотрудничать в военной сфере и разработках ИИ

В ходе переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в нескольких значительных сферах. Об этом сообщило китайское информагентство «Синьхуа» в среду, 15 ноября.

«Главы двух государств договорились развивать и укреплять диалог и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами в различных областях», — отметили в материале.

Так, американский и китайский лидеры пришли к выводу, что их технологически развитые страны должны прийти к взаимодействию в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта.

Кроме того, диалог коснулся военной сферы. Главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения». Отмечается, что стороны также договорились об общении между руководством зон боевых командований Китая и США.

Помимо этого, на встрече была затронута тема наркоторговли.

«Главы двух государств договорились <…> создать китайско-американскую рабочую группу по сотрудничеству в борьбе с наркотиками для проведения мероприятий по борьбе с наркотиками», — отметили в информагентстве.

Ранее в этот день сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Газета South China Morning Post сообщила, что встреча политиков пройдет в частном загородном поместье Филоли, также известном как поместье Бурн-Рот. Этот особняк снимали в фильме Уоррена Битти 1978 года «Небеса могут подождать» и комедии «Джордж из джунглей» 1997 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.