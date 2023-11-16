Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продлилась около двух с половиной часов. Об этом говорится в распространенном 15 ноября сообщении пресс-пула Белого дома.

Сам американский лидер в своем аккаунте в соцсети Х написал, что стороны смогли добиться «реального прогресса».

«Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства. Сегодня мы добились реального прогресса», — заявил президент США.

При этом в Белом доме также сообщили, что лидеры двух стран провели «откровенную и конструктивную беседу по двусторонним и международным вопросов и обменялись мнениями по имеющимся разногласиям».

Ранее в этот день во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, однако Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что эта встреча имеет большое значение для внешней политики.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Газета South China Morning Post сообщила, что встреча политиков пройдет в частном загородном поместье Филоли, также известном как поместье Бурн-Рот. Этот особняк снимали в фильме Уоррена Битти 1978 года «Небеса могут подождать» и комедии «Джордж из джунглей» 1997 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

В прошлый раз лидеры двух государств встречались в ноябре 2022 года на Бали. Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.