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Кандидат в президенты США предупредил о последствиях в случае столкновения с РФ

Кандидат в президенты Рамасвами: столкновение с Россией приведет к концу США
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Вашингтон должен попытаться избежать столкновения с Москвой и Пекином, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast на YouTube.

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», — сказал он.

Кроме того, политик отметил, что у РФ и Китая есть серьезные военные-космические силы, в то время как США не имеют значимых военных возможностей в космосе.

По мнению Рамасвами, государство на данный момент находится в слабом экономическом и военном положении, дополняет «Газета.Ru».

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31 октября обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер объяснил, что США потерпят поражение от Китая и России, и на международной арене будет установлен новый миропорядок. Кроме того, эксперт считает, что опосредованное участие Соединенных Штатов в российско-украинском конфликте подтверждает несостоятельность Вашингтона в качестве «мощнейшей мировой державы».

30 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что американоцентричный мир уходит в прошлое, однако США не хотят с этим мириться. По словам главы государства, Вашингтону удобнее сохранять свое положение в условиях хаоса, потому что с его помощью он рассчитывает сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов и геополитических противников, к которым США также относят Россию и новые центры мирового развития. При этом российское государство не только участвует в формировании нового миропорядка, но и непосредственно сражается за него на поле боя, добавил он.

Кроме того, 13 октября в конгрессе США указали, что ядерные силы страны плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях. Также отметили, что ядерный конфликт с Россией и Китаем становится всё более вероятным. При этом решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, для того чтобы суметь дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах.

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