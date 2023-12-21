Трамп в ответ на заявление Байдена назвал его мятежником

Бывший американский лидер Дональд Трамп ответил на заявление президента США Джо Байдена и назвал его мятежником.

«Я не мятежник <...>, а вот Джо Байден — да», — написал он 21 декабря на своей странице в соцсети Truth Social.

Накануне Байден тоже назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов».

Днем ранее Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года. Подобное решение суда связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

В ответ на это спикер палаты представителей американского конгресса, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что решение Верховного суда Колорадо о запрете участия Трампа в местных праймериз является политически предвзятым и его, возможно, отменят.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.