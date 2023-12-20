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Джонсон допустил отмену решения суда Колорадо о запрете участия Трампа в выборах

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Решение Верховного суда Колорадо о запрете участия экс-президента США Дональда Трампа в местных праймериз является политически предвзятым, возможно, его отменят. Об этом во вторник, 19 декабря, заявил спикер Палаты представителей американского конгресса, республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон в соцсети X (бывш. Twitter).

«Судебное решение, пытающееся лишить президента Трампа права участвовать на выборах в Колорадо, представляет собой не что иное, как тонко завуалированную атаку по принципу партийной принадлежности», — написал он.

Джонсон также отметил, что подобное решение ущемляет права американских граждан, желающих проголосовать за Трампа, который в настоящее время «лидирует во всех опросах на республиканских праймериз».

«Мы считаем, что Верховный суд США отменит это безрассудное решение и позволит американцам определять, кто будет следующим президентом», — добавил он.

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И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Ранее в этот же день Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. В документе отмечалось, что доказательства свидетельствуют о том, что Трамп участвовал в мятеже 2021 года. Как уточняется, подобное решение суда в отношении бывшего американского лидера связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

До этого, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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